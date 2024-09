Il CdA dell'Inter ha approvato il progetto di bilancio per l'anno fiscale 2023/24, con perdite in calo a 36 milioni di euro (decremento di 49 milioni rispetto agli 85 dell'anno precedente). "Un risultato generato - spiega la nota del club - dall'aumento dei ricavi e dalla stabilità dei costi di produzione. Oaktree Capital Management, azionista di maggioranza, ha provveduto nel corso del primo trimestre dell’esercizio 24/25 ad una importante operazione di ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni di euro"

Il CdA dell'Inter ha approvato il progetto di bilancio per l'anno fiscale 2024/24, con perdite in calo per circa 50 milioni di euro (da 85 a 36 milioni). Un risultato generato sia dall'aumento dei ricavi (+48 milioni di euro, valore totale che si attesta a 473 milioni) sia dalla stabilità dei costi di produzione (totale 464,5 milioni di euro) con un aumento netto del valore di produzione (+9 milioni, nello scorso esercizio la perdita fu di 40 milioni). Come spiega la nota del club, "l'Azionista di Maggioranza Oaktree Capital Management ha provveduto nel corso del primo trimestre dell’esercizio 24/25 ad una importante operazione di ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni di euro. Gli investimenti dimostrano l’impegno verso il raggiungimento della stabilità finanziaria ed operativa del club, a sostegno del più alto livello di performance dentro e fuori dal campo".