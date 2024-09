L’ex numero 22 rossonero era presente a Milano all’evento Fifa25 EASports. “Ho visto il derby -ha detto Kakà- bella reazione dopo la sconfitta col Liverpool e bello tornare a vincere un derby dopo due anni. La stagione non è iniziata bene ma queste partite danno carica sia per il campionato che per la Champions”

