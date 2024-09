Introduzione

Tra cartellini rossi, acciacchi e infortuni piuttosto seri, c'è da fare un lungo punto della situazione nelle varie squadre di Serie A in vista della sesta giornata. Attenzione chiaramente ai possibili ritorni, anche fantacalcisticamente rilevanti. Restano situazioni aperte all'indomani di "problemini fisici" che danno lo status di "in dubbio" per qualche giocatore. Sicuro assente, tra gli altri, sarà Meret che ha riportato una distrazione alla coscia. Per lui si tenta il recupero post sosta