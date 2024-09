Varane si ritira dal calcio giocato a 31 anni dopo l'infortunio al ginocchio sinistro rimediato lo scorso 11 agosto in Coppa Italia contro la Sampdoria. Lo ha annunciato il difensore con un lungo post sui social: "Non ho rimpianti, non cambierei nulla. E ora, fuori dal campo, inizia una nuova vita. Resterò al Como, ma senza usare scarpette e parastinchi". Il francese sarà ambasciatore del club lombardo in giro per il mondo

La carriera da calciatore di Raphaël Varane finisce a 31 anni. Ma la sua carriera proseguirà comunque a Como, anche se in una veste diversa. Il difensore non è riuscito a recuperare dall'infortunio al ginocchio sinistro rimediato domenica 11 agosto, nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria. Avrebbe dovuto recuperare nel giro di 3/4 settimane, ma di fatto il francese non è più riuscito a tornare in campo, al punto che il Como aveva anche deciso di escluderlo dalla lista della Serie A. Un primo indizio che oggi ha trovato conferma: Varane "appende le scarpette al chiodo" e si ritira dal calcio giocato, ma resterà comunque a Como con un ruolo dirigenziale: sarà ambasciatore del club lombardo in giro per il mondo, un ulteriore segnale del progetto ambizioso della proprietà del Como.