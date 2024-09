La Procura Federale ha aperto un'indagine, per condotta sleale e antisportiva, sul post social pubblicato dall'islandese in cui si insultava la Samp a poche ore dal derby di Coppa Italia

Il post pubblicato sui social da Albert Gudmundsson potrebbe costargli caro. La Procura federale della Figc ha aperto un’indagine per l’immagine offensiva postata dall’islandese in cui, a poche ore dal derby tra Genoa e Sampdoria, su un cassonetto con una bomboletta spray era rivolto un insulto al club doriano. La Procura indaga per condotta sleale e antisportiva ai sensi dell’art 4 CGS.