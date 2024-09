Dove vedere Milan-Lecce

I numeri di Milan e Lecce

Il Milan è rimasto imbattuto in 24 delle ultime 25 sfide contro il Lecce in Serie A (13V, 11N), segnando 2,3 gol di media (57 reti rossonere), l’unico successo dei salentini nel periodo risale al 1° aprile 2006 (1-0 al Via del Mare). Il Milan ha vinto 10 delle ultime 11 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A (1 pari), realizzando 32 gol (2,9 di media) e subendone solo sei. In generale i pugliesi hanno ottenuto un solo successo in trasferta contro i rossoneri nel torneo in 18 precedenti (3N, 14P): 2-1 il 19 ottobre 1997 con Cesare Prandelli alla guida. Dopo aver vinto solo una delle precedenti 10 gare di campionato (6N, 3P), il Milan ha ottenuto almeno due successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile scorso (cinque in quel caso). Il Milan è rimasto imbattuto in 15 delle ultime 16 partite casalinghe in Serie A (10V, 5N), segnando in ciascuno di questi match (37 reti), l’unica sconfitta nel periodo è arrivata contro l’Inter il 22 aprile scorso. Dopo lo 0-0 contro il Torino e il 2-2 contro il Parma, il Lecce potrebbe pareggiare almeno tre match consecutivi di Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2023 (quattro in quel caso – il primo dei quali proprio contro il Milan, al Via del Mare). Il Milan ha realizzato 11 gol in questo campionato, nelle precedenti 21 stagioni di Serie A solo nel 2020/21 (12) aveva segnato più reti dopo le prime cinque gare stagionali di campionato (14 gol dopo il sesto match di quel torneo). La curiosità: il Lecce è la squadra contro cui Rafael Leao ha segnato più gol in Serie A: cinque reti in sei sfide, tra cui una doppietta il 23 aprile 2023 al Meazza. Più nel dettaglio, delle 48 reti del portoghese in Serie A, due sono arrivate di testa: entrambe contro il Lecce (il 22 giugno 2020 e il 23 aprile 2023).