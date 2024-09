Il Milan apre a San Siro la 6^ giornata, rinvigorito dal successo nel derby. Fonseca conferma gli undici che hanno battuto l'Inter, compreso Morata che era in dubbio. Parte ancora fuori Loftus-Cheek. Abraham ancora centravanti, Tomori-Gabbia in difesa. Nel Lecce Krstovic, in dubbio fino all'ultimo, è recuperato e gioca regolarmente. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD