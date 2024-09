Dopo il derby, Simone Inzaghi potrebbe cambiare tre titolari in vista della trasferta di Udine: Frattesi al posto dell'infortunato Barella, Darmian in vantaggio su Dumfries (fatta per il rinnovo dell'olandese) e Bisseck favorito su Pavard. Ancora Lautaro-Thuram in attacco e Mkhitaryan a centrocampo. Runjaic si affida al gigante Touré in difesa e deve decidere il compagno di reparto di Thauvin tra Lucca e Davis

