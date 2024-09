Italiano: "Spirito di squadra straordinario"

L'allenatore del Bologna commenta il pari con l'Atalanta e si tiene stretta la prestazione di grande caparbietà dei suoi: "Mi porto a casa lo spirito straordinario mostrato dai ragazzi. Stimo l'Atalanta, è un esempio per tutti. Se pensavamo al Liverpool? No, pensiamo gara dopo gara e qualche errore commesso oggi non dovremo commetterlo ad Anfield" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Un po' di amarezza per non essere riusciti a conquistare la vittoria contro l'Atalanta dopo essere passati in vantaggio e dopo aver difeso con grande caparbietà nonostante l'inferiorità numerica. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, commenta l'1-1 del Dall'Ara: "Ci portiamo a casa lo spirito dei ragazzi, straordinari davvero da quando siamo andati in 10. Mi era già capitato contro l'Atalanta, non iniziano a buttare palloni in mezzo, ma continuano ad avvolgere il gioco e ti scaraventano in area di rigore - dice - Nel momento in cui continuano a mettere attaccanti, pensiamo al risultato, alla classifica e si è deciso di fare quei cambi. Il primo tempo è stato bellissimo, ennesima partita giocata davvero a viso aperto contro l'Atalanta, l'inferiorità ha un po' sporcato la partita. Ci portiamo a casa lo spirito di sacrificio dei ragazzi e Santi (Castro, ndr), che ha rifatto gol e si è mosso benissimo, soprattutto nel primo tempo quando ha continuato a farsi dare palloni in zona centrale. Ha preso una botta al polpaccio, continuava a sentire male e abbiamo deciso in vista delle tante partite di sostituirlo. Bene però non averla abbandonata la partita, muoviamo la classifica".

"Pensiamo gara dopo gara, forte l'Atalanta e forte il Liverpool" In zona gol manca un po' Ndoye: "Non so quello che si potrà fare, lui lavora tutti i giorni, si ferma per migliorare la concretezza sotto porta. Ha tutto, se aggiunge anche questo può diventare un top perché ha velocità, dribbling, spirito di sacrificio ed è forte, lo sa anche lui. Deve aggiungere quest'altro tassello, che è troppo importante per un attaccante esterno e poi potrà diventare veramente importante". In Champions il Liverpool: "Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo obbligati, lo dobbiamo fare. Forte l'Atalanta, forte il Liverpool, temibili tutte le altre. Domani inizieremo a vedere chi ha speso tanto oggi, chi può recuperare e ci prepariamo per l'ennesima battaglia. Sappiamo che qualche errore commesso oggi non dobbiamo commetterlo per la velocità e la concretezza dei loro attaccanti, ma anche per la bolgia di Anfield".

"L'Atalanta deve essere un esempio per tutti" "Se ho chiesto a Gasperini come si batte il Liverpool? Il mister parlava dei minuti di recupero, gli ho detto che a me sembravano troppi (ride, ndr). Abbiamo parlato di questo, lo stimo tantissimo, abbiamo un bellissimo rapporto, credo che la sua Atalanta sia un esempio per tutti, gli auguro di fare una grande partita contro lo Shakhtar. Loro sono diventati una realtà, hanno giocatori di altissimo livello, hanno alzato il loro valore e saranno competitivi in tutte le competizioni".