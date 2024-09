La Lazio infila la seconda vittoria di fila dopo quella in Europa League e si avvicina al treno di testa a quota 10 punti in classifica. Baroni è soddisfatto: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché in settimana abbiamo viaggiato e c’è stato dispendio di energie, ma siamo rimasti concentrati - è stata la sua analisi a DAZN -. La squadra sa che sta crescendo, da un punto di vista delle prestazioni ci manca qualche punto, ma allo stesso tempo siamo contenti perché produciamo e costruiamo occasioni da gol. I ragazzi stanno seguendo le nostre proposte, ora andiamo avanti con lavoro, lavoro e lavoro". Poi aggiunge: "Ai miei dico che si gioca come ci si allena, sento che la squadra mi segue. Dobbiamo migliorare ancora su alcuni aspetti difensivi, ma sulla produzione offensiva siamo una costante".