• Il portiere serbo non era al meglio e ha provato nel riscaldamento: il test non ha dato esito positivo ed esce dunque dalla lista dei titolari. In porta ci sarà Paleari, arrivato in estate dal Benevento e all'esordio assoluto in granata

• La nuova formazione titolare, TORINO (3-5-2): Paleari; Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Ricci, Tameze, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Zapata