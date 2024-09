Di Francesco: "Dovevamo chiuderla, meritavamo noi"

C'è rammarico per il risultato nelle parole di Eusebio Di Francesco al termine della partita persa dal Venezia contro la Roma ma ben giocata dagli ospiti: "Se c'era una squadra che oggi meritava di portare a casa i tre punti specialmente per i primi 60'-70' che abbiamo fatto eravamo noi - dice - Perché abbiamo concesso poco o niente alla Roma e invece abbiamo creato tante situazioni pericolose che non abbiamo sfruttato solo per colpa nostra, non siamo stati bravi a chiudere la gara o almeno a portarci sul doppio vantaggio. Credo che sarebbe stato tutto meritato e invece torniamo a mani vuote cosa che capita anche quando una squadra propone un buon calcio". Ed ancora: "Ci sono delle partite che quando devi chiuderle devi farlo perché poi gli avversari tornano e se sono avversari importanti come la Roma alla fine le loro qualità tecniche possono venire fuori. Non ci possiamo permettere di commettere gli errori che abbiamo commesso in occasione dei gol. Poi ovvio che chi guarda giudica il risultato, ma il Venezia oggi ha disputato una grande gara e ha pagato le proprie ingenuità".