Le pagelle di Roma-Venezia 2-1

La Roma vince in rimonta 2-1 contro il Venezia. Decisive le reti di Cristante e Pisilli, dopo il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Pohjanpalo. Il migliore in campo è proprio il gioiellino classe 2004 dei giallorossi, che ha cambiato la partita con il suo ingresso in campo. Nella squadra di Di Francesco promossi Svoboda, Zampano e Haps. Le pagelle di Dario Massara

