Lungo stop per Bremer, uscito per infortunio durante Lipsia-Juventus: gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per il brasiliano si prevede uno stop di circa sei mesi, la stagione è compromessa, se non addirittura finita: nei prossimi giorni subirà un intervento chirurgico. Per Nico Gonzalez lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra, potrebbe rientrare dopo la sosta per le Nazionali L'INFORTUNIO DI BREMER - GLI HIGHLIGHTS DI LIPSIA-JUVE 2-3

Le lacrime di Bremer dopo l'infortunio in Lipsia-Juventus erano il primo indizio, purtroppo confermato, di quello che sarà un lungo stop. Nella mattinata di giovedì 3 ottobre il brasiliano è arrivato in stampelle al J Medical, dove si è sottoposto a controlli approfonditi: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Per il difensore si prevede un'assenza di circa sei mesi, la stagione è compromessa, se non addirittura finita. Come spiega il sito della Juventus, Bremer "nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico".

Nico Gonzalez, lesione alla coscia: salta il Cagliari Al J Medical si è presentato in mattinata anche Nico Gonzalez, anche lui uscito per infortunio durante Lipsia-Juventus: per lui lesione di basso grado al retto femorale della coscia destra. Nico salterà sicuramente il match di domenica prossima contro il Cagliari, difficile che possa essere convocato dall'Argentina, quindi è prevedibile un rientro dopo la sosta per le Nazionali.

Anche Milik fuori per infortunio Non solo Bremer e Nico Gonzalez. Dopo l'operazione al menisco mediale subito lo scorso giugno, che gli ha fatto saltare l'Europeo, mercoledì 2 ottobre Arkadiusz Milik si è dovuto sottoporre nuovamente a un intervento al ginocchio sinistro: difficile immaginarlo in campo prima di un paio di mesi (non è ancora sceso in campo in questa stagione con la Juventus).