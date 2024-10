Le dichiarazioni di Bonato, ds dei sardi, a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Abbiamo avuto un inizio di campionato contraddittorio perché avevamo dei numeri che parlavano di tante occasioni da gol ma i punti erano pochi. La partita negativa con l'Empoli ci ha posto delle domande a cui, durante nel ritiro, abbiamo cercato di trovare delle risposte insieme coi ragazzi. Era fondamentale utilizzare questo periodo per ritrovarci, per fare un appendice del ritiro estivo, perché adesso il gruppo si completa solo nella parte finale del mercato. Le prime risposte sul campo sono state positive, ora abbiamo una gara veramente complicata ma dobbiamo cercare di portare in campo noi stessi, perché il campionato è lungo, difficile e dobbiamo ritrovare tutte le motivazioni per cercare di portare qualcosa a casa da ogni gara".