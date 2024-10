Kalulu nuovo faro della super difesa di Motta

In difesa per l’attacco! Thiago Motta predica una mentalità offensiva ma partendo dall’equilibrio della squadra. Per vincere si parte da dietro: costruzione dal basso e possesso palla prima di lanciarsi all’assalto. La manovra del terzo gol di Coinceicao a Lipsia è emblematica: Kalulu raccoglie la palla intercettata da McKennie e ribalta l’azione. Sta nascendo una nuova Juve: alla ricerca costante della vittoria e degli spazi, nello stesso tempo solida e compatta. Un mix potenzialmente micidiale per gli avversari. La squadra di Motta è l’unica nei cinque maggiori campionati europei a non aver subito gol. Le sbavature sono arrivate in Champions League, ma sono state ininfluenti come col Psv oppure hanno favorito la ferocia agonistica, come con il Lipsia, per ribaltare il risultato. L’infortunio di Bremer è stato uno choc. La difesa ha perso il suo faro, però stanno crescendo giocatori sempre più affidabili, come Kalulu, che si è guadagnato il posto da titolare a suon di allenamenti di livello e prestazioni eccellenti. In Sassonia ha salvato la partita con un paio di interventi che valgono un gol: spettacolare questo, in anticipo su Openda, da dietro, senza commettere fallo. Giuntoli lo ha preso in prestito oneroso per 3,3 milioni dal Milan con diritto di riscatto a 14 milioni più 3 di bonus. La stagione è appena iniziata, però Kalulu si è preso subito la Juve che senza Bremer adesso punta tanto su di lui, il nuovo faro della difesa bianconera.