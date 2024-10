Calabria sarà costretto a saltare la trasferta di Firenze per un problema muscolare al polpaccio sinistro. Avrebbe giocato dall’inizio contro la Fiorentina, adesso invece il titolare sulla fascia al suo posto sarà Emerson Royal. Il capitano rossonero sarà sottoposto a esami strumentali nelle prossime ore per capire la reale entità dell'infortunio

Lo stop di Davide Calabria che resterà fuori per qualche settimana, problema al polpaccio sinistro per lui, rappresenta l’ennesimo intoppo di questo delicato - almeno dal punto di vista fisico - avvio di stagione. Tra traumatici e muscolari, già lunga la lista degli infortuni: Sportiello, Florenzi, Thiaw, Bennacer, Jovic (anche se solo per qualche giorno), Morata e Calabria appunto. La rosa già non particolarmente profonda, verrà allargata attingendo nuovamente dai giovani di "Milan Futuro". Poi toccherà a Fonseca e alla squadra, trasformare la rabbia di Leverkusen in energia positiva. A Firenze vincere vorrebbe dire proseguire nel trend positivo delle ultime settimane. Vorrebbe dire 4 vittorie su 4 dall’ultima sosta delle Nazionali. Vorrebbe dire soprattutto iniziare a mostrare i muscoli e le ambizioni d’alta quota.