Probabili formazioni 7^ giornata: le ultime news

Introduzione

Il pacchetto di mischia dell'alta classifica potrebbe "dilatarsi" un po': ci sono attualmente 8 squadre in tre punti ma nel settimo turno di campionato ci sono un paio di scontri diretti che potrebbero darci ulteriori indicazioni su ambizioni e stato di salute delle big. Non dimentichiamo che siamo sì a ridosso della sosta ma che per le "sorelle" di Coppa, questo turno arriva dopo le fatiche di metà settimana e in alcuni casi chi c'era in Europa, non ci sarà tra sabato e domenica



Servono quindi news di formazione e bollettini dalle varie infermerie. E' tempo quindi di chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Grazie al prezioso lavoro dei nostri "agenti", ogni domanda avrà risposta. Chi torna? Chi riposa? Chi metto al fantacalcio? Calma, calma. Apriamo la nostra chat "probabili formazioni" e vediamo di fare ordine tra le 20 squadre di A. Partiamo!