Assenze pesanti per Ivan Juric. Ricaduta per Paulo Dybala (risentimento al flessore sinistro che lo aveva fermato al 45' della sfida contro l'Athletic Bilbao) e Hummels (febbre) non sono partiti con la squadra per Monza. Tra i convocati c'è invece Nicola Zalewski: reintegrato nel gruppo giallorosso dopo lo stop di fine mercato, quando aveva rifiutato il rinnovo di contratto e il trasferimento al Galatasaray. Le news nel video dal nostro Angelo Mangiante

LE PROBABILI FORMAZIONI