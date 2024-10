Simone Inzaghi si gode la vittoria: "Dopo il derby perso abbiamo vinto tre partite in una settimana, i ragazzi sono stati bravi e hanno reagito bene". Peccato però per i tanti errori in fase di finalizzazione e in difesa: "In settimana abbiamo lavorato molto sui dettagli, ma paghiamo tutto quello che concediamo". Thuram: "Non mi interessa essere capocannoniere" INTER-TORINO 3-2: GOL E HIGHLIGHTS

"Partiamo dal presupposto che questa squadra ha fatto tre vittorie in una settimana dopo il derby perso. Abbiamo reagito e ai ragazzi non posso dire nulla, abbiamo sempre vinto meritatamente. Dobbiamo però migliorare su alcuni aspetti, non possiamo rilassarci perché paghiamo tutto quello che concediamo". Simone Inzaghi è contento dei tre punti, ma non ignora le stonature: "Abbiamo lavorato sui dettagli da limare, ma una partita come quella di oggi non può finire 3-2 perché eravamo in vantaggio di un uomo e due gol. Siamo stati imprecisi sia dietro che in fase di finalizzazione, bisogna continuare a lavorare".

"Non c'è una differenza di attenzione tra Champions e campionato" Dopo sette giornate di campionato i nerazzurri hanno già incassato 9 gol, gli stessi presi lo scorso anno fino a gennaio. In Champions League invece porta inviolata dopo due partite: "Contro City e Stella Rossa ho cambiato molti giocatori, avremmo potuto prendere gol per quello che è successo. Contro l'Udinese e stasera invece non c'erano avvisaglie, ma purtroppo sono momenti che capitano. Stiamo lavorando molto, ma dobbiamo farlo ancora meglio. Non lasciamo nulla al caso". Su Bastoni, Calhanoglu e Mkhitaryan, sempre titolare nelle ultime tre sfide: "Non sono insostituibili, semplicemente sono quelli che in questo momento mi davano più garanzie. Ma ho bisogno di tutti e mi lasciano sempre dubbi al momento di scegliere la formazione".

Thuram: "Capocannoniere? No, meglio che l'Inter vinca" A fine partita Thuram ha commentato a caldo a Sky la sua tripletta: "Non segnavo da qualche partita, ma l'importante è che l'Inter vinca. Le partite in Serie A sono difficili e noi dobbiamo affrontarne tante, siamo una rosa forte e proveremo a fare meglio. Capocannoniere? Sono cose che non mi interessano". Con lui c'era anche Bastoni, che gli fa i complimenti: "Thuram è straordinario e sta anche migliorando nella finalizzazione". Anche lui però sa che in difesa si può fare meglio: "I gol subiti sono il problema principale, se chiudiamo prima le partite risparmieremmo anche energie".