Presente in tribuna per Juve-Cagliari, il centrocampista francese si è intrattenuto fuori lo Stadium con i tifosi bianconeri per selfie e autografi. Pogba è in attesa dell'ufficialità della riduzione della squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi che gli permetterebbe di tornare in campo da marzo 2025

