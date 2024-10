Tre giorni dopo il match del Maradona, perso dal Como 3-1, al termine di una gara bella e divertente, il club ha voluto ringraziare il Napoli e i suoi tifosi per la bella accoglienza e ha comunicato un'iniziativa in vista del ritorno: "Ad ogni tifoso del Napoli sarà offerta una birra"

Grande gesto di fair play il giorno dopo Napoli-Como, il match del Maradona che ha visto vittoriosi i padroni di casa per 3-1 al termine di una gara bella e avvincente, dove la squadra di Fabregas è stata particolarmente apprezzata anche dai tifosi azzurri. A questo proposito, il Como, vista la bella accoglienza ricevuta a Napoli ha comunicato, sin da ora, attraverso i suoi profili social, l'iniziativa che vorrà intraprendere quando ci sarà il match di ritorno: "Il Como 1907 desidera esprimere i suoi più sinceri ringraziamenti al Napoli e ai suoi tifosi per la splendida dimostrazione di sportività dimostrata dopo la partita di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona e la reazione dei suoi tifosi dopo la partita sono state ineguagliabili. Ecco perché il Como 1907 regalerà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta allo Stadio Giuseppe Sinigaglia nel febbraio 2025".