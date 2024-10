Inzaghi: "La rosa può competere su ogni fronte"

Dalla rosa dell'Inter a Thuram e non solo. Simone Inzaghi ha affrontato vari temi a margine del Premio Scopigno e Pulici al Salone d'Onore del Coni, dove è stato premiato come miglior allenatore della scorsa Serie A. "La rosa è all'altezza per competere su ogni fronte, poi abbiamo una società forte e con dirigenti capaci. Ci sono tante squadre che si sono rinforzate e vorranno contendere all'Inter il campionato, la pressione ce l'abbiamo tutti - ha aggiunto -. Le prime sette giornate ci hanno dimostrato che tutte le gare sono insidiose e cercheremo di fare del nostro meglio". A chi gli domanda se dopo lo scudetto vinto lo scorso anno ci sia appagamento da parte della squadra ha risposto: "Vincere è sempre difficile, ma lo è ancora di più confermarsi. Noi ci stiamo attrezzando e stiamo lavorando bene".