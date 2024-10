Toro, problemi fisici anche per Milinkovic e Ilic

Dopo aver perso Duvan Zapata per la parte restante di stagione, il Torino deve fare i conti con due nuovi infortuni: Ivan Ilic e Vanja Milinkovic-Savic sono rientrati in Italia dal ritiro della Serbia con problemi fisici. Il primo ha riportato un'infiammazione al tendine d'Achille, il secondo ha un problema al ginocchio. Entrambi verranno valutati dallo staff medico granata

Momento particolarmente complicato per il Torino sul fronte infortuni. Dopo aver perso, praticamente, per il resto della stagione Duvan Zapata a causa dell'infortunio al ginocchio con rottura del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale, Vanoli rischia di dover fare a meno anche di Ivan Ilic che, partito per gli impegni di Nations League con la Serbia, è immediatamente rientrato in Italia a causa di un'infiammazione al tendine d'Achille . Il giocatore verrà sottoposto ad esami strumentali per valutare l'entità del danno e stabilire i tempi di recupero.

Problema al ginocchio anche per Milinkovic-Savic

Non solo Ilic, ma dal ritiro della Serbia è rientrato in Italia anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere del Torino salterà gli impegni con la propria nazionale a causa di un problema al ginocchio. La federcalcio serba ha comunicato attraverso i suoi profili social il rientro del portiere in Italia. Come per Ilic, Milinkovic-Savic verrà sottoposto agli accertamenti del caso per valutare l'entità dell'infortunio.