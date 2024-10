Bilancio dei nuovi: ok Kalulu, male Douglas Luiz

La sosta per le nazionali arriva per la Juventus probabilmente nel momento più utile, soprattutto perché molti sono rimasti a Torino e potranno lavorare per accelerare il loro ambientamento, in alcuni casi piuttosto problematico. Analizzando nello specifico i nuovi arrivi c i sono di certo più buone che cattive notizie per Thiago Motta . Il paradosso è che finora, siamo solo all'inizio è vero, le risposte migliori l'allenatore bianconero le sta avendo da quegli acquisti che non avevano destato particolare entusiasmo tra i tifosi.

Kalulu, un'ottima intuizione

Kalulu in primis. In questo caso Giuntoli con l'ok di Thiago Motta ha avuto un'ottima intuizione. Perché in pochi credevano che potesse essere un colpo importante dopo una stagione al Milan costellata da una serie di infortuni. Appena 9 presenze in campionato e due in Europa. Dalla prima da titolare a Empoli ha giocato sempre e con ottimo rendimento sia da terzino che da centrale. Risultato: ha già giocato di più che in tutta la scorsa stagione. Preziosissimo anche Conceiçao arrivato in prestito secco. Rientrato a Genova dopo un infortunio ha trovato il primo gol in bianconero, bissando nella straordinaria notte di Lipsia. Anche contro il Cagliari alla prima da titolare stava giocando bene fino all'espulsione che lo ha fatto disperare. I grandi colpi invece stanno rendendo un po' al di sotto delle aspettative. Koopmeiners nel complesso ha disputato delle buone partite, ma finora appena un assist. Il gol che a Bergamo era un marchio di fabbrica alla Juventus non riesce a trovarlo pur avendo avuto diverse situazioni favorevoli.