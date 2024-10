Teun Koopmeiners, uscito per infortunio nell'intervallo del match di campionato tra Juve e Cagliari, non si unirà al ritiro dell'Olanda per le prossime partite di Nations League. Lo ha comunicato la stessa federazione orange, con il CT Koeman che ha chiamato Guus Til del PSV Eindhoven per sostituirlo. Da stabilire i tempi del recupero: dopo la sosta c'è la sfida alla Lazio

Teun Koopmeiners torna subito a Torino. Il centrocampista olandese è stato rimandato a casa dalla sua nazionale causa infortunio. Il comunicato della federazione: "Teun Koopmeiners non si unirà al ritiro degli Oranje a Zeist. Il centrocampista soffre di dolori dovuti a un infortunio. L'esame medico ha dimostrato che le prossime partite di Nations League saranno troppo presto per lui per esserci. Ronald Koeman ha convocato Guus Til per sostituirlo". Nell'ultima partita di campionato Koopmeiners era stato sostituito all'intervallo: "Ha lamentato dolore, vedremo come sta", aveva detto Thiago Motta a fine partita. All'orizzonte c'è la sfida con la Lazio dopo la sosta e un delicato tris che comprende anche lo Stoccarda in Champions e lo scontro diretto con l'Inter a San Siro. Con Conceicao squalificato con i biancocelesti e Nico out per infortunio, la coperta per Motta si farebbe molto corta senza l'olandese.