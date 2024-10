Due giornate di squalifica per Theo Hernandez. È questa la decisione del Giudice Sportivo a seguito del cartellino rosso mostrato al francese al termine del match perso dal Milan a Firenze. L'esterno salterà la sfida contro l’Udinese (sabato 18 ottobre alle 18 a San Siro) e la trasferta di Bologna (sabato 26 ottobre alle 18). Una giornata per Conceicao (salterà Juventus-Lazio), Coulibaly (Parma) e per Maripan (Torino). Di seguito i giocatori squalificati per l'8^ giornata di Serie A

