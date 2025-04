Le pagelle di Bologna-Napoli 1-1

Finisce in parità tra Bologna e Napoli. A segno Anguissa e Ndoye: è lo svizzero il migliore in campo. Nella squadra di Italiano bene anche Holm e Odgaard, le uniche insufficienze sono per Lucumì, Dallinga e (quando entra) Castro. Nella squadra di Conte il migliore è ancora una volta Anguissa, bene Scuffet e McTominay. Sotto il 6 Di Lorenzo, Politano e Neres. Tutti i voti del telecronista per Sky Sport di questa partita: le pagelle di Davide Polizzi

BOLOGNA-NAPOLI 1-1, GOL E HIGHLIGHTS