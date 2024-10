La 31^ edizione dell’Eca segna il ritorno della Juventus dopo tre anni e mezzo. La società bianconera era rappresentata ad Atene da Scanavino, Calvo e da Chiellini. L’ex capitano della Nazionale era alla sua prima uscita pubblica all’estero da dirigente bianconero: "Essere qui per la Juventus rappresenta una ripartenza, come successo in campionato con un nuovo ciclo. Sono contento di farne parte e pian piano darò il mio contributo: per me è tutta una nuova scoperta"

SCANAVINO: "CHIELLINI E' UN VALORE AGGIUNTO"