Si avvicinano i rientri di Barella e Buchanan. L'obiettivo per il centrocampista azzurro è quello di essere a disposizione per la trasferta contro la Roma. Più prudenza per Buchanan, che rientrerà gradualmente in gruppo

Dopo la sosta in casa Inter dovrebbero rientrare Nicolò Barella e Tajon Buchanan. Nello specifico, Nicolò Barella oggi si è allenato a parte e dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo nella giornata di martedì prossimo. L’obiettivo è averlo a disposizione per la sfida con la Roma (in programma il 20 ottobre alle 20.45). Diversa la situazione di Buchanan. Il canadese, infatti, rientrerà gradualmente in gruppo la settimana prossima, ma ha bisogno di più tempo: il suo recupero va gestito con cautela visto che arriva da uno stop importante (frattura della tibia). Dopo la sosta, l'Inter se la vedrà con Roma, Young Boys in Champions e poi Juventus.