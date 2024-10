Milan, peggior media punti degli ultimi 10 anni

Sul fatto che sia stata una falsa partenza nessun dubbio. Difficile però immaginare che il Milan di Fonseca, dopo le 9 partite giocate da agosto ad oggi tra coppe e campionato, avrebbe avuto la media punti più bassa degli ultimi 10 anni. Anche Marco Giampaolo, saltato alla settima di campionato dopo una vittoria contro il Genoa, aveva fatto poco meglio. Non gli bastò per tenersi la panchina. Boban e Maldini lo sollevarono dall'incarico perché si resero conto che non stava funzionando nulla di quello che avevano pensato in estate. Ora la situazione è diversa. I punti fatti sono pochi, le sconfitte troppe, eppure la dirigenza rossonera è convinta che il lavoro del portoghese presto inizierà a dare i suoi frutti.

approfondimento Milan, a Firenze passo indietro e confusione