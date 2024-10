Gasperini: "Lookman il mio Pallone d'Oro"

Gian Piero Gasperini ha parlato in diretta a Sky dal Festival dello sport di Trento: "L'Atalanta che vince l'Europa League è stato qualcosa di straordinario che deve darci forza per la stagione". Su Zaniolo in Nazionale: "Ha giocato con un po' di continuità e il fatto che lo abbia chiamato Spalletti deve essere una spinta per fare bene". A breve si assegnerà il Pallone d'Oro: "A chi lo darei? A Lookman che ci ha permesso di alzare con le sue prodezze l'Europa League"

