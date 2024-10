Intervistato al Festival di Trento, l'ex terzino brasiliano ha parlato del suo 'erede' e connazionale al Milan: "Se non fosse fortissimo non sarebbe in rossonero. Ora può trovare l'aggancio giusto per tornare a giocare col Brasile". Sul momento di Theo Hernandez e Danilo: "Due grandissimi terzini, ci sono differenze tra club e Nazionale". E sulla stagione di Milan e Roma: "Spero che entrambe possano andare bene in campionato e magari vincere lo scudetto…"

