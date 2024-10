Nicola Zalewski ha svelato dei retroscena sul mancato trasferimento al Galatasaray, in un'intervista rilasciata a TVP Sport nel corso del ritiro della nazionale polacca: "C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me". Sul ritorno in campo dopo essere stato messo fuori rosa: "Ne sono molto contento"

Nicola Zalewski ha parlato della Roma e del suo ritorno in campo contro il Monza, per la prima volta dopo il reintegro in rosa. Lo ha fatto in un'intervista rilasciata a TVP Sport nel corso del ritiro della nazionale polacca, svelando dei retroscena. "Non mentirò: ero molto vicino a trasferirmi al Galatasaray. C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver fatto ciò che era meglio per me".