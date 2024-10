Juventus senza ali, Motta prova a recuperare Weah

La Juventus è pronta a riprendere il lavoro alla Continassa: con la Lazio (sabato 19 ottobre alle 20.45, LIVE su Sky e in streaming su NOW) Thiago Motta avrà la coperta corta sulle ali, viste le assenze sicure di Nico Gonzalez (infortunato) e Francisco Conceicao (squalificato). Ecco che almeno si proverà a recuperare Timothy Weah, che ha saltato gli impegni della nazionale USA per via del problema alla caviglia che l'ha tenuto fuori anche dalla sfida contro il Cagliari prima della sosta GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Poche ore e la Continassa riapre. In attesa del ritorno dei nazionali Thiago Motta riprenderà a lavorare con chi era rimasto a Torino dopo i tre giorni di pausa, ma non può certo sorridere guardando sia l'infermeria sia il calendario. Si gioca ogni tre giorni, e si inizia con la Lazio allo Stadium, lo Stoccarda per la terza giornata della Champions sempre a Torino e l’Inter a San Siro. L’allenatore della Juventus sa che in avanti la situazione è critica. Perché sulle fasce la coperta è decisamente corta.

Nico e Conceicao out alla ripresa Nico Gonzales è out per il problema muscolare patito in Champions contro il Lipsia, Francisco Conceicao è squalificato e c’è Timothy Weah che sta recuperando dall’infortunio alla caviglia che non gli ha permesso di esserci né contro il Cagliari né con la nazionale. I prossimi giorni saranno decisivi per capre se riuscirà ad esserci contro la Lazio. Tre esterni, tre situazioni diverse, ma nessuna positiva.

Anche Koopmeiners fuori per infortunio. McKennie... Oltre al problema di Koopmeiners, che certamente non aiuta la gestione e la rotazione dei centrocampisti offensivi, vanno monitorate anche le condizioni di Weston McKennie, in panchina contro Panama perché non al meglio, come confermato dallo stesso ct degli USA Pochettino. Lo statunitense salterà anche l'amichevole col Messico e farà ritorno alla Continassa in anticipo. A proposito, bisogna vedere come torneranno anche gli altri nazionali. Sia a livello fisico che di umore. Se la pausa avrà sicuramente fatto bene a Douglas Luiz per continuare a lavorare ed entrare in sintonia con il calcio di Thiago Motta, bisogna fare i conti con questa Juve con poca forza sulle ali. Difficile volare così.