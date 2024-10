Pochettino, ct degli Stati Uniti, risparmia a Christian Pulisic l'amichevole col Messico di martedì 15 ottobre: il giocatore rossonero, autore di un assist per il gol di Musah nella vittoria degli USA con Panama, rientrerà in anticipo a Milanello. Rinetra prima anche Chukwueze per un problema fisico I NUMERI DI PULISIC IN STAGIONE

Mauricio Pochettino 'libera' in anticipo Christian Pulisic. Dopo aver regalato l'assist al compagno di squadra al Milan Yunus Musah per il primo gol dell'era del ct argentino sulla panchina degli USA nell'amichevole con Panama, l'attaccante rossonero verrà risparmiato per il secondo match contro il Messico di martedì 15 ottobre. Pochettino aveva sottolineato nei giorni scorsi di aver trovato un Pulisic piuttosto stanco, lui che è stato il vero uomo in più per Fonseca in questo avvio di stagione: 6 in gol in 9 partite, tutte giocate da titolare.

67' contro Panama e una settimana prima di affrontare l'Udinese

Fonseca e tutto il Milan possono dunque sorridere. Pulisic tornerà in Italia con largo anticipo, dopo aver giocato solo 67 minuti contro Panama che hanno certificato ancora una volta l'ottimo stato di forma (stanchezza a parte) del capocannoniere rossonero, autore come detto dell'assist vincente per Musah in occasione del gol del vantaggio degli USA con Panama. Il classe 1998 avrà una settimana completa di riposo prima della sfida con l'Udinese di sabato 19 ottobre, la prima di un trittico che proseguirà poi con il Bruges in Champions e si chiuderà con la trasferta di Bologna del 26. Al Milan servirà il miglior Pulisic, saltare una partita oltreoceano, peraltro amichevole, può solo che aiutare all'interno di un calendario così ricco di impegni.

vedi anche Assist Pulisic, gol Musah: Pochettino parte bene

Torna prima a Milano anche Chukwueze

Torna in anticipo anche Chukwueze per un problema fisico riportato in allenamento con la sua nazionale, la Nigeria. Al momento non si sa esattamente cosa abbia riportato il giocatore, ma sarà sottoposto a degli esami appena rientrerà a Milano.