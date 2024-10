Parte bene l'avventura di Mauricio Pochettino sulla panchina degli Stati Uniti e a dargli una mano sono due giocatori del Milan. Assist di Pulisic, gol di Musah : questo l'asse rossonero che ha confezionato il gol del vantaggio americano nell' amichevole contro Panama, terminata 2-0 . Ad Austin, in Texas, il successo degli statunitensi si è concretizzato nella ripresa, con il gol di Musah 4' dopo l'intervallo e quello di Pepi nel recupero, al 94'. "Spero che ne arrivino altri" , ha detto Musah al termine della partita, commentando il suo primo gol in nazionale (giunto alla presenza numero 42). "Gli ho detto che ha l'istinto del gol" , il commento di Pulisic, al quale va almeno metà del merito, con quella palla messa al centro per il compagno dopo un'azione insistita.

Buona la prima di Pochettino

"È una sensazione molto bella. È stata una partita davvero, davvero dura per noi - ha commentato Pochettino dopo il suo esordio da ct - A poco a poco stiamo costruendo qualcosa. L'obiettivo è il 2026, ma penso di essere felice perché siamo stati solidi e abbiamo dato una prestazione molto buona, ma è solo il primo passo per migliorare". Il tecnico argentino, ex di Tottenham, Paris Saint Germain e Chelsea, è stato ingaggiato il mese scorso per prendere in mano una squadra che aveva vinto solo una volta nelle ultime sette partite, portando all'esonero di Gregg Berhalter, con l'incarico di far fare una bella figura agli Usa ai Mondiali 2026, che si terranno in Nord America.