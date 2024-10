Il centrocampista della Juventus ha lasciato il ritiro della nazionale statunitense per un problema fisico e non prenderà parte alla prossima amichevole contro il Messico. McKennie, al suo rientro in Italia, si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l'entità del suo infortunio

Weston McKennie ha lasciato il ritiro della nazionale statunitense. Il centrocampista della Juventus non prenderà parte all'amichevole contro il Messico, in programma il prossimo 16 ottobre alle 04:30 (orario italiano), per un problema fisico, come comunicato dalla nazionale a stelle e strisce. Il calciatore, dopo esser arrivato in Italia, si sottoporrà agli esami del caso che gli consentiranno di valutare l'entità del problema avuto.