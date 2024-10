Intervenuto alla vigilia della sfida contro la Bolivia nelle qualificazioni mondiali, il CT dell'Albiceleste ha indicato l'attaccante e capitano dell'Inter come il più meritevole nella corsa al Pallone d'Oro: "Ha fatto un anno spettacolare. Lo apprezzo tantissimo, spero lo vinca. E in ogni caso potrà conquistarlo perché ha un grande futuro davanti a sé"

Appuntamento il prossimo 28 ottobre a Parigi, dove France Football assegnerà l'attesissimo Pallone d'Oro. E tra i 30 finalisti, dove mancheranno per la prima volta dopo 21 anni sia Messi che Cristiano Ronaldo, non ci sono italiani ma alcuni protagonisti della Serie A: è il caso di Calhanoglu e Lookman, ma anche i neo romanisti Hummels e Dovbyk. All'elenco non può ovviamente mancare Lautaro Martinez, capitano e capocannoniere dell'Inter che ha festeggiato la seconda stella, ma anche bomber dell'Argentina nel trionfo in Copa America. Una stagione da protagonista assoluto per il 'Toro', che tra gli altri contenderà il premio ai fenomenali Bellingham, Haaland, Mbappé, Rodri e Vinicius. C'è però chi non ha dubbi sull'eventuale vittoria di Lautaro al Pallone d'Oro.