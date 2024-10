Il suo obiettivo è spostarsi in panchina, sogno che si avvicina dopo aver conseguito il patentino Uefa 'B'. C'è anche Leonardo Bonucci tra gli aspiranti allenatori che hanno superato l'esame a Coverciano, qualifica che abilita a guidare le squadre in Serie B e nelle Primavera dei club di A. Insieme all'ex difensore della Juventus non mancano altre vecchie conoscenze del campionato italiano

