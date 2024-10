Le probabili formazioni di Milan-Udinese

Sabato pomeriggio alle 18 il Milan di Fonseca ospiterà l'Udinese di Runjaic per l'ottava giornata di Serie A. I rossoneri dovranno fare a meno dello squalificato Theo Hernandez, che sconterà la prima delle due giornate di squalifica ricevute, ma hanno ritrovato Loftus-Cheek: l'inglese, però, non dovrebbe partire dall'inizio. Okafor più di Leao, dubbio Tomori-Pavlovic. Tra i bianconeri Thauvin out: Iker Bravo verso una maglia da titolare in coppia con Lucca

SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELL'8^ GIORNATA