'Emergenza Fame': la Serie A per Save the Children

In occasione dell'ottava giornata di Serie A il mondo del calcio scende in campo per la campagna 'Emergenza Fame' di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame. L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Serie A e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio

La Lega Serie A torna in campo per Save the Children. In occasione dell'ottava giornata di campionato il mondo del calcio scende in campo per la campagna sull’emergenza fame di Save the Children per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame.

Dona al 45533 Da sabato 19 a lunedì 21 ottobre, tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione. Tutti possiamo dare il contributo per donare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a questi bambini. Basta un sms o una chiamata dal telefono fisso al 45533 per donare 2, 5 o 10 euro. Oppure si può andare sul sito di Save the Children Italia e donare anche una piccolissima cifra.

Gli allenatori in prima fila L’iniziativa è sostenuta dalla Lega Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, dagli allenatori della Serie A che ancora una volta sono schierati in prima fila per lanciare l’appello a donare: Baroni, Conte, D’Aversa, Di Francesco, Fabregas, Fonseca, Gasperini, Gilardino, Gotti, Inzaghi, Motta, Nesta, Nicola, Pecchia, Runjaic, Vanoli.

Come donare Tutti possiamo dare il contributo: inviando un sms o chiamando da rete fissa il 45533

oppure andando sul sito di Save the Children Italia. È possibile sostenere la campagna donando 2 euro con un SMS al 45533 dal proprio cellulare Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro chiamando da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali, TWT Group Unidata, Convergenze e Poste Mobile. Per donare con carta di credito è disponibile il numero verde 800 08 18 18.