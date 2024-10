Intervenuto a Sky Sport prima di Juve-Lazio, il direttore sportivo bianconero spiega: "La nostra posizione è chiara. Pogba è stato un grande giocatore, ma ora siamo al completo". Non è esclusa invece un'operazione in entrata a gennaio, probabilmente per sostituire Bremer: "Bisogna vedere le risposte che daranno i ragazzi impiegati. Ci potrebbero essere delle opportunità"

"La nostra posizione è molto chiara. Paul è stato un grande giocatore, ma è fermo da molto tempo. Nel frattempo siamo stati costretti a fare altre mosse e ora la squadra è al completo". Cristiano Giuntoli sbarra la strada alla permanenza di Pogba alla Juve nel pre-partita della sfida alla Lazio. Il francese negli ultimi giorni ha esplicitato la sua voglia di rimettersi in gioco in bianconero, ma finora non ha trovato sponde nel club.

"A gennaio potrebbero esserci delle opportunità"

Il direttore sportivo della Juventus sembra più orientato a rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Bremer: "L'emergenza ci fa pensare che il mercato di gennaio ci possa regalare delle opportunità, ma è una finestra complessa e bisognerà vedere come si comporteranno i ragazzi". Sui primi mesi di Thiago Motta alla Juve: "Siamo molto contenti per l'inizio. È un momento delicato che può portarci delle difficoltà, ma queste aiutano a crescere. Siamo ripartiti con tanti ragazzi e un modo di fare calcio nuovo, siamo molto soddisfatti e non ci aspettavamo così tante risposte in tempi rapidi". Su Douglas Luiz: "Chiaro che vorremmo che tutti i calciatori facessero sempre tutti bene. Qualche difficoltà l'ha incontrata ma sta scalando le gerarchie. Sono passati appena due mesi, ci vuole pazienza".