Fonseca si gode il suo Milan: "La partita è stata divisa in due parti, io sono più felice degli ultimi 60 minuti che dei primi 30. Questa è una risposta a chi metteva in dubbio lo spirito della squadra". E su Leao in panchina per 90 minuti: “Magari è strano per voi non vederlo, ma questa deve essere la normalità. Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra, il Milan è più importante di qualche giocatore”

" Se qualcuno aveva dubbi sull'unità di questa squadra, oggi ha avuto una dimostrazione ". Fonseca è soddisfatto e felice del suo Milan, sia di quello brillante della prima mezz'ora che della versione tenace e grintosa in inferiorità numerica per più di un'ora. " La sfida ha avuto due parti, una fino al 30', il momento dell'espulsione, in cui abbiamo mostrato grande personalità e qualità di gioco, vicino a quello che io voglio. Dopo il cartellino è stata una partita di grande spirito di squadra, in cui abbiamo sofferto insieme, ma era normale. L'Udinese è una buona squadra e crossa molto in area". Il portoghese insiste sul concetto di gruppo: " Gli ultimi 60 minuti sono stati più importanti dei primi 30, io voglio che la squadra soffra e difenda insieme, voglio questo spirito in tutti i momenti. Ci vuole sacrificio per la squadra e oggi ogni giocatore lo ha fatto. Il pareggio dell'Udinese sarebbe stata una grande ingiustizia, anche con un uomo in meno le occasioni più nitide sono state le nostre."

"Leao? Conta la squadra, magari dalla prossima torna a giocare"

L'allenatore del Milan non ha avuto paura di soffermarsi anche sui singoli: "Per me oggi è stato difficile fare le sostituzioni. Okafor stava facendo una grande partita, ma ha capito la mia scelta. Pulisic è stato strepitoso, tante volte è stato sul secondo palo a chiudere di testa e ad aiutare Terracciano". In conferenza stampa spiega anche la mossa di escludere Leao dai titolari e lasciarlo in panchina per tutto il match: "Magari è strano per voi non vedere Rafa, ma questo deve essere la normalità. Non è la normalità vedere Leao in panchina, ma è normalità per me quando dico che è più importante la squadra, il Milan è più importante di qualche giocatore. Oggi ho deciso di far giocare Okafor e Chukwueze, magari domani tocca a Leao. Non creiamo un caso, perché non c'è. Leao è stato rispettoso, soddisfatto negli spogliatoi e questo per me è la cosa più importante. Ora, preparo la prossima partita e magari Leao tornerà a giocare".