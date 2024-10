Il rigore concesso al Napoli per il presunto fallo di Anjorin su Politano non è piaciuto al direttore sportivo dell’Empoli Roberto Gemmi che in conferenza ha detto: “Qualche spiegazione la vorrei. Secondo me il rigore non c’è. Facciamo le riunioni che dobbiamo eliminare i rigorini, questo per me non è nemmeno un rigorino. Il Napoli è nettamente piu forte di noi e, probabilmente, avrebbe vinto uguale. Ma quell’episodio ha inciso"

