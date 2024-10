Prima dei due infortuni di Calhanoglu e Acerbi, usciti entrambi per problemi muscolari nella prima mezz'ora di Roma-Inter, il presidente nerazzurri Beppe Marotta aveva parlato nel pre-partita proprio del tema infortuni dovuto alle tante gare in calendario: "Innanzitutto bisogna dire che i giocatori fanno fatica a gestire lo stress fisico di tutte queste partite, come dimostrano i tanti infortuni. Con tutti questi impegni, è difficile fare una preparazione preventiva. Dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendario deve essere più morbido". Ma quali sono le idee per far cambiare le cose? "Esiste un'attività interna dei club nazionali, interna dell'Uefa e della Fifa - risponde Marotta -. Il numero delle partite deve diminuire, il calcio è diventato più veloce e ci sono più contrasti, in questo modo è normale che ci siano più infortuni. Le rose vanno ampliate come valori, non ci sono più titolari e riserve. Abbiamo 24 elementi che possono giocare tutte le competizioni, poi sta all'allenatore decidere chi impiegare".