Una vittoria convincente. L'Atalanta riparte al meglio dopo la sosta e torna a raccogliere i 3 punti in trasferta in campionato dopo due mesi. 2-0 al Venezia, deciso dai gol di Pasalic e Retegui: per l'attaccante è l'ottavo gol in campionato e Gasperini ne ha esaltato le qualità nel post partita: "È un giocatore che apprezzavamo anche prima per le sue caratteristiche, per quello che ci aveva fatto vedere nel Genoa, anche quando abbiamo giocato contro - ha spiegato -. Poi però ci auguravamo tutti che potesse avere un'evoluzione con noi, cosa che sta facendo. C'è una squadra che lo mette nelle condizioni migliori per poter essere spesso decisivo, ma lui lo fa con una frequenza straordinaria e con grande qualità, come il gol di oggi. Ne ha fatti altri di testa molto belli, ma anche di piede è riuscito a fare una giocata in un momento in cui la partita era ancora aperta, un gol decisivo". E andando più a fondo nell'analisi della gara ha aggiunto: "Siamo stati bravi a essere attenti, concentrati. Abbiamo concesso davvero poco, nonostante avessimo tante defezioni in difesa. Non abbiamo fatto una partita straordinaria sul piano tecnico, forse potevamo fare di più, ma abbiamo creato tante situazioni pericolose. Siamo mancati un po' forse in freschezza, agilità, come avevamo dimostrato nelle ultime partite. Però venivamo da una sosta, da giocatori che sono stati via con le rispettive nazionali. C'è sempre un timore quando si riprende del 'dove eravamo rimasti', ma la squadra è stata molto solida".