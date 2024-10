Vittoria importante contro la Roma per l'Inter. Soprattutto senza subire gol, ritrovando un "clean sheet" che in campionato mancava dal 30 agosto. Restano però alcuni limiti rispetto alla passata stagione in cui i nerazzurri erano dominanti. Da un lato la condizione fisica non al meglio e alcuni infortuni, dall'altro un atteggiamento in campo da migliorare e ritrovare. Calendario fitto, le poche vacanze e l'aspetto mentale possono incidere: ecco le opinioni a Sky Calcio Club

ROMA-INTER 0-1: GLI HIGHLIGHTS