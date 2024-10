Nel video Giovanni Guardalà fa il punto sulle ultime di formazione in vista di Juvenus-Stoccarda (martedì ore 21, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Thiago Motta ritrova McKennie (è tornato a lavorare in gruppo, da decidere se partirà dal 1' o meno) e Conceiçao. Perin sostituirà lo squalificato Di Gregorio

THIAGO MOTTA, LE PAROLE DELLA VIGILIA