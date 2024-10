Momento delicato per l'attaccante del Milan confermato anche dai numeri negativi per corsa, pressione agli avversari e linea realizzativa. Marchegiani e Di Canio si concentrano sul suo atteggiamento: "Anche visivamente non sta bene, è stato giusto lasciarlo fuori". De Grandis: "Non fa il lavoro sporco, non può limitarsi alle belle giocate". E Bergomi aggiunge: "Due anni fa fece benissimo per gol e assist. Pensavo sarebbe cresciuto, ma non lo ha fatto..."

